Fiorentina Brescia Calcio

Dimanche prochain à Artemio Franchi à 12h30, le Fiore et le Brescia Calcio le 27e jour de la série A.

03/07/2020

Agir à 12:39

CET

SPORT.es

La Fiorentina fait face à la vingt-septième journée du tournoi avec l’illusion de grimper sa position après avoir réalisé un match nul contre le AC Milan dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans sept des 25 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 32 buts en faveur et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brescia Calcio il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Naples, de sorte qu’un triomphe contre le Fiorentina Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Fiorentina Il a gagné trois fois, a été battu cinq fois et a tiré cinq fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. Aux sorties, le Brescia Calcio Il a un équilibre de trois victoires, huit défaites et un match nul en 12 matchs joués, donc en théorie, cela peut être un jeu favorable pour le Fiorentina Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Artemio Franchi et le solde est de cinq victoires et deux nuls en faveur de la Fiorentina. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le Brescia CalcioEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match entre le Fiore et le Brescia Calcio Dans cette compétition, il a été joué en octobre 2019 et terminé dans les tableaux (0-0).

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la série A, nous pouvons voir que le Fiorentina Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de 13 points. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec 29 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 16 points et occupe la dix-neuvième place de la compétition.