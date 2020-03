Fiorentina, Castrovilli: «Le football me manque, mais nous devons suivre les règles. Européen 2021? Plus de temps pour grandir »| Serie A

Gaetano Castrovilli, Le milieu de terrain de la Fiorentina s’est entretenu avec Sky Sport:

VIRUS – “Nous avions peur et nous l’avons toujours. Nous devons suivre les règles et essayer de surmonter le moment comme tout le monde.

CROISSANCE – «Je dois encore réaliser ce que j’ai fait au cours des deux dernières années, j’espère que je ne me réveillerai jamais de ce rêve. Mon meilleur souvenir est certainement le but de San Siro, contre Milan “.

ENTRAÎNEURS – “Montella m’a appris à croire beaucoup en moi, Iachini m’apprend beaucoup d’un point de vue tactique, tandis que Mancini m’a appris que les rêves peuvent devenir réalité”

EUROPEEN – «J’aurai une année supplémentaire d’expérience pour m’améliorer et combler mes faiblesses. Je veux convaincre Mancini “.

FOOTBALL – “Le football, la pelouse, le ballon, les fans et mes coéquipiers me manquent vraiment, j’ai hâte de recommencer à jouer.”