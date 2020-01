Fiorentina, Castrovilli: “Maintenant nous tournons la saison. Cutrone est un bombardier”

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

© photo par Federico De Luca 2020

si Gaetano Castrovilli, Milieu de terrain de la Fiorentina, sur les micros de Rai Sport après la victoire violette en Coupe d’Italie contre l’Atalanta: “D’habitude, on dit que la victoire apporte la victoire. Nous étions bons, compacts, jouant en équipe comme l’entraîneur le voulait. Nous avons ramené à la maison une victoire malgré l’homme en moins … Maintenant il faut changer de saison. Je veux continuer comme ça et faire encore plus.

Comment voyez-vous Cutrone?

“L’attaquant est arrivé et a marqué. Je suis content pour lui, il le mérite et j’espère que cela se répétera avec Napoli”.

Le rêve est l’européen …

“Je vais essayer de mettre l’entraîneur Mancini en difficulté avec les performances du club”.

Andrea Consigli et Sassuolo, avancer ensemble. Après le marché, le gardien renouvellera le contrat avec la société neroverde, probablement jusqu’en 2024. Une prolongation qui permettra à Consiglio de s’implanter à Sassuolo jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Premiers contacts, …