Fiorentina, Castrovilli: “Nous espérons en sortir le plus vite possible. Européen? J’aurai encore un an”

Gaetano Castrovilli, milieu de terrain du Fiorentina, a parlé aux microphones de Sky Sport. Voici ses mots sur l’urgence du coronavirus et son aventure en équipe nationale: “Nous devons suivre les règles et sortir le plus vite possible. Je dois encore tout faire aujourd’hui, l’appel de l’équipe nationale est une belle chose. J’espère que je ne me réveillerai jamais de ce rêve “Le meilleur souvenir? Le but à San Siro était magnifique. Mancini m’a appris que les rêves peuvent devenir réalité. Montella et Iachini m’ont tellement donné.”

L’Européen a été repoussé.

“J’aurai encore un an d’expérience. J’espère m’améliorer et fermer les points faibles. Le rectangle vert, les coéquipiers et les fans me manquent. Nous espérons nous améliorer jour après jour, en m’entraînant également à domicile.”