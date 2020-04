Fiorentina, Ceccherini: “Nesta mon idole. La Curva Fiesole me manque tellement”

Le défenseur de la Fiorentina Federico Ceccherini a répondu à quelques questions sur Instagram des fans. Voici quelques-unes de ses déclarations:

Qu’aurait-il fait s’il n’était pas devenu footballeur? “J’aurais été photographe si je n’étais pas devenu footballeur.”

Idol? “Nesta”.

Le footballeur le plus fort de tous les temps? “Ronaldo Nazario”.

Comment se déroule la quarantaine? “Je m’entraîne, je joue à la Play Station et je fais le ménage, nous venons de déménager.”

Qui est le plus fort de l’équipe de Fortnite? “I”.

Qui est le plus fou de l’équipe? “I”.

Avec qui êtes-vous le mieux dans l’équipe? “Coming”.

Cutrone? “A ses débuts, je lui ai fait une faute de punition, s’il est arrivé là où il est maintenant, il me le doit (il plaisante).”

La Curva Fiesole? “Il me manque, mais tout le football me manque, surtout le jour du match.”

