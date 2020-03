Fiorentina, c’est pourquoi l’alto a choisi de jouer en mai | Serie A

Comme l’a révélé La Nazione aujourd’hui en kiosque, l’une des raisons pour Fiorentina il a choisi de jouer contre l’Udinese à la mi-mai afin de garantir à l’équipe d’Iachini plus de repos maintenant, atteignant une finale de championnat plus fatigante, mais avec les matchs déjà terminés. On attend de la Viola qu’en mai nous avons déjà atteint les fameux 40 points, et la Fiorentina n’aura peut-être pas grand-chose à demander en championnat, sans oublier les retours de Ribéry et peut-être par Kouamé.