Fiorentina, Commisso a un ongle fixe: il veut renouveler Vlahovic jusqu’en 2025

Dusan Vlahovic il est l’un des joueurs de couverture de la Fiorentina après la victoire 5-1 obtenue sur le terrain de la Sampdoria. Le Serbe de 20 ans, qui a marqué deux fois, le deuxième de la saison, et donc le sixième but de Serie A, a un contrat expirant en 2023, qui Commisso demandé de mettre à jour dès que possible jusqu’en 2025. Pour le mécène violet, Vlahovic est l’avant-garde de l’équipe dirigée par Iachini et Pradè et Barone a immédiatement contacté l’agent Ristic, précisément avec l’intention de trouver une nouvelle compréhension dès que possible. Le signaler est Tuttosport.