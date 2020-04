Fiorentina, Commisso: «Castrovilli reste. Eglise? Si tu veux, pars. ” Et sur Nedved …

Le président de la Fiorentina,

Rocco Commisso, il a relâché

une interview avec Top Calcio 24, dans laquelle

a parlé du passé, du présent et de l’avenir de l’équipe violette. Le numéro un

Viola est revenu sur la controverse qui a suivi le contrôle de son équipe

contre le Juventus dernier

Février. «J’étais très en colère. Je

toujours protégé l’équipe, même quand je jouais, et je ne pensais qu’à défendre

les joueurs. Je suis content de cette explosion. Les tons auraient pu être

différent mais le principe ne change pas: après tant d’injustices subies, j’ai dû

parler. Je ne veux pas de faveurs mais un traitement égal. avec Nedved Je n’en parle pas, Barone il a parlé avec agnelli“ a expliqué la

président du Fiorentina.

“Avec une offrande juste, l’Église peut partir”

Celui construit dans la dernière période est une riche Fiorentina

de perspectives très intéressantes, italiennes et autres. Pensez aux différents Vlahovic,

Cutrone, Chiesa et Castrovilli. Les deux derniers mentionnés sont suivis de grands

équipes de notre Serie A, parmi lesquelles se distinguent Juventus et Inter. To tal

Soit dit en passant, Commisso a déclaré: «Je veux

les joueurs qui sont heureux de rester. Castrovilli a un long contrat et

cela restera sûrement. Quant à l’Église, je lui ai promis que si

la bonne offre est venue et il a voulu partir, nous pouvons le satisfaire. en

nous n’en avons pas parlé ces derniers mois, mais la situation à Florence a également changé

dans ses yeux. L’objectif est de faire une équipe plus forte pour l’année prochaine,

faire un meilleur championnat. “

Essayer d’interpréter ses mots, on pourrait comprendre

comment cela peut vraiment être la dernière année de église avec la chemise de Fiorentina.

Il suivra le même chemin que son ami Bernardeschi,

peut-être le remplacer, ou il sera ajouté à l’échiquier de compter afin d’arrêter le domaine

incontesté des bianconeri?