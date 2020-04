Fiorentina, Commisso fait aussi un mur pour Milenkovic | marché

Nikola Milenkovic représente maintenant un aliment de base de la Fiorentina et pour cela – écrit Corriere dello Sport ce matin – Rocco Commisso il entend construire un mur devant les propositions qui viendront du marché. Juventus, Naples, Manchester United, Barcelone et Atletico Madrid font partie des équipes qui se sont déjà manifestées pour le défenseur serbe de 23 ans. Mais un défenseur comme Milenkovic doit être serré et Commisso a montré qu’il avait des idées claires: ne part pas.