Fiorentina, Commisso pleure Paris: «Je porte notre hymne dans mon cœur, il jouera aussi pour toujours pour Narciso» | Serie A

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, s’est adressé au site officiel de la société d’alto pour commenter la disparition de Narciso Parigi:

«Je suis vraiment désolée de la nouvelle de ce matin de la disparition de Narcisse Paris. J’adore la musique et depuis mon arrivée à Florence, j’ai essayé d’apprendre immédiatement notre hymne, une chanson que je porte dans mon cœur et qui reflète l’amour, la passion et l’histoire de notre équipe et de la ville. Malheureusement je n’ai pas eu le temps de le rencontrer, juste dans les prochains jours quand je serai de retour à Florence nous avions prévu d’aller le voir, nous savions qu’il n’allait pas très bien. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps. Les notes et les paroles de l’hymne de la Fiorentina continueront de jouer pour lui aussi“.