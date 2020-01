Fiorentina, Commisso: “Quel beau jeu mes garçons” | Serie A

Les mots de Rocco Commisso à la fin du match entre alto et Napoli:

“Quel beau match mes garçons ont été. Je voyageais et j’ai entendu tout le match à la radio. C’est la Fiorentina que je veux. Après la bonne performance contre Atalanta, aujourd’hui nous avons aussi fait une bonne performance en mettant tout ce que nous avions sur le terrain. Nous étions compacts, granuleux, nous nous sommes battus sur toutes les balles. Félicitations aux garçons et à Monsieur Iachini qui fait un excellent travail. Merci aussi à nos fans qui nous soutiennent toujours de la première à la dernière minute. ”