Fiorentina, Cutrone: “Premier m’a fait grandir, maintenant je suis dans un club prestigieux”

Attaquant de la Fiorentina Patrick Cutrone a parlé aux cahiers de The Sun de la reprise des championnats: “Je crois qu’en ce moment il faut d’abord penser à la santé. Certes il y a une grande envie de notre part de retourner sur le terrain, on a hâte mais c’est Des institutions qui devront nous dire quand tout sera prêt et qu’il y aura les bonnes conditions de sécurité pour nous et pour toutes les personnes qui travaillent dans le football. Alors j’ai de nombreux rêves dans le tiroir. Tous sont unis par un grand désir de faire et de grandes aspirations à la fois avec le maillot violet et avec le maillot de l’équipe nationale – rapporte Firenzeviola.it -. Différences en Serie A et Premier? L’expérience en Premier a été très importante. J’ai beaucoup grandi humainement et football, du point de vue humain, c’est la ma première vraie expérience hors de chez moi où j’ai pu faire connaissance avec une nouvelle culture et un nouveau style de vie. D’un autre côté, le football s’est beaucoup amélioré et j’ai appris à valoriser encore plus Le football anglais qui m’a toujours beaucoup fasciné. Quand on m’a alors donné l’opportunité d’aller à Florence, l’idée m’a tout de suite ravie. La Fiorentina est un club prestigieux pour l’histoire qu’elle a derrière elle et pour les différents objectifs qu’elle a atteints, de plus Florence est une belle ville et le soutien de nos fans ne manque jamais “.