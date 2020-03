Fiorentina, Dainelli: «Vlahovic ouvrira la voie, Ribéry un garçon exceptionnel» | Serie A

Dario Dainelli, Le superviseur de la zone technique de la Fiorentina a accordé une interview à La Nazione:

maintenant- «Le moment est difficile pour tout le monde et chacun de nous, selon nos compétences et nos expériences, apporte sa propre contribution. Les joueurs sont avant tout des hommes. En ce moment, nous sommes tous inquiets de ce qui se passe non seulement en Italie, mais partout dans le monde à ce stade. C’est vrai que ce sont des athlètes, des gens plus ou moins célèbres, mais ce sont aussi des parents et des enfants et cette situation de grande incertitude est difficile à gérer de façon froide “

RIBERY- «Franck est un garçon exceptionnel, positif et toujours prêt à travailler et à s’amuser. C’est l’astuce pour avoir une carrière aussi longue (en plus évidemment de ses immenses qualités). Une anecdote … un jour alors que je m’entraînais seule pour la disqualification et j’étais sur le banc pour voir les entraînements il se tourne vers moi avec un visage noir énervé et me dit: «J’en ai eu marre de faire le boulot tout seul! Je peux aussi être en groupe! Maintenant j’irai! ». Vous pouvez imaginer ma réaction. Heureusement, après quelques secondes, il a ri et m’a pris dans ses bras en me disant: “Blague! Je ne te quitterai pas frère! ».

CASTROVILLI- “Je le connaissais depuis l’année dernière après avoir joué contre lui et depuis que nous avons un ami en commun, Valiani, qui depuis des années m’a très bien parlé.” Une véritable anecdote n’est tout simplement pas là, dans la retraite Montella et son staff appelé Gaetano: “mon élève”, mais ce n’était certainement pas difficile de voir ses qualités dès les premiers jours “.

VLAHOVIC- «Je n’ai pas vraiment d’anecdote sur Dusan, mais j’aime me souvenir de son attitude. La première fois que je lui ai parlé, j’ai essayé de lui donner un truc pour gagner des duels avec les défenseurs. Il m’a écouté avec une attention peu commune chez les jeunes garçons, mais montrant un désir d’apprendre qui m’a excité et m’a fait comprendre qu’il ira loin. ”

FUTUR- “Un jeune homme pour l’avenir? Je regarde notre maison et je la nomme Dalle Mura, il s’entraîne souvent avec l’équipe première et a déjà plusieurs apparitions avec les équipes nationales de sa catégorie”.