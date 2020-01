Fiorentina, échange possible entre Ceccherini et Goldaniga avec Gênes

Avec l’arrivée de Ibanez à Rome, la vente de Juan Jesus purement et simplement, avec la Fiorentina parmi les plus proches du défenseur brésilien. Tel que rapporté par Tuttomercato.web, cependant, l’équipe de Iachini il évaluerait également d’autres profils comme Edoardo Goldaniga.

Axe Gênes-Florence très chaud

Les nouvelles relatives à l’intérêt de l’équipe sont de ces heures Commisso au défenseur ex Palerme, Sassuolo et Frosinone. Les altos travaillent en fait pour un éventuel échange avec la Gênes cela apporterait Goldaniga en Toscane e Ceccherini à la cour de l’entraîneur rouge et bleu Davide Nicola. Aussi Iachini il est convaincu de cette opération ayant déjà formé la classe 93 lors de son expérience à Sassuolo lors de la saison 2017-2018.