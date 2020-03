Fiorentina, également médecin de l’équipe hospitalisée | Serie A

Le docteur Luca Pengue, responsable santé de la Fiorentina, a été hospitalisée le soir au service des maladies infectieuses de Careggi après avoir accusé des symptômes attribuables à une éventuelle infection à coronavirus. Rappelons que les points positifs de l’équipe violette à ce jour sont Vlahovic, Cutrone, Pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli. Vlahovic a été le premier à être positif, puis les deux autres joueurs et le physiothérapeute. Tous les quatre sont en isolement cellulaire à leur domicile. C’est ce que dit The Nation