Fiorentina, Eglise vers le renouvellement: clause de résiliation d’hypothèse

Federico Chiesa semble avoir retrouvé la sérénité après l’arrivée de Beppe Iachini sur le banc de la Fiorentina et selon ce que rapporte La Nazione dans les semaines à venir, il y aura une nouvelle rencontre entre le patron violet, Rocco Commisso, et le père du footballeur, Enrico Chiesa. La réunion servira à ajuster l’engagement de l’attaquant (qui est maintenant d’environ 1,8 million plus de bonus). La perspective est de la doubler et peut-être de revoir la durée du contrat venant à échéance en juin 2022. L’introduction d’une clause de résiliation est également possible, même si personne ne s’expose sur le sujet.

Autres actualités Serie A

1er étage

Victor Moses est arrivé à Milan hier soir et aujourd’hui, à moins qu’il ne soit surpris, il deviendra un nouveau joueur de l’Inter. Le joueur extérieur de Chelsea, qui a interrompu le prêt avec Fenerbahce pour changer de nouveau de maillot, subira les visites médicales de routine et compte tenu des problèmes physiques …