Fiorentina, Iachini: “Commission importante. Florence doit nous aimer”

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Envoi de la demande …

© photo par Giacomo Morini

L’entraîneur de la Fiorentina, Beppe Iachini, il a également parlé de Rocco Commisso et du fait que le patron reviendra à Florence avant la fin du marché, lors de sa conférence de presse à la veille du match contre Gênes: “Il est important d’avoir un président si attaché à l’équipe. Je lui ai dit immédiatement que nous mettions tout en ordre grâce au travail et mon travail est le suivant. L’équipe doit faire retomber amoureuse de Florence. J’espère qu’elle est heureuse, quand il s’agit du terrain, nous sommes heureux mais aussi quand il n’y a pas toujours de téléphone “.

Cliquez ici pour la conférence de presse complète.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

24.01 14:33 – Officiel SPAL, Bonifazi revient: prêt avec obligation de remboursement

24.01 14:30 – Fiorentina, Iachini: “Commande importante. Florence doit nous aimer”

24.01 14:24 – Parme cherche le 9. Faggiano: “Mais Llorente coûte trop cher pour nous”

24.01 14:21 – Lazaro à Newcastle, l’agent: “Ce n’était pas un choix contre Leipzig”

24.01 14:15 – Juventus, Tonali en vue: Paratici propose Nicolussi-Caviglia et Tourè

24.01 14:09 – Atalanta et Chelsea intéressés par Gosens: 25 millions d’euros prêts

24.01 14:06 – tmwParatici est à Milan: objectif visant la vente d’Emre Can

24.01 14:03 – Milan, un autre jeune talent en vue: comme le Balogun d’Arsenal

24.01 14:00 – Fiorentina, Iachini: “Pulgar et Badelj ne sont pas ensemble. Ce ne sont pas des demi-finales”

24.01 13:54 – De Pedro à Vizeu, voici les Brésiliens (presque) jamais vus en Europe

24.01 13:53 – liveAtalanta, Gasperini: “Marché? L’équipe est restée celle-là”

24.01 13:51 – Exclusivité Bruscolotti: “Naples, si c’est calme, Insigne laisse sa marque”

24.01 13:45 – Fiorentina, pressant pour Duncan: distance à déposer avec Sassuolo

24.01 13:39 – tmw Atalanta, Masiello toujours en Zingonie. Mais Gênes est à un pas

24.01 13:36 – Fiorentina-Genoa, Eriksson immédiatement dans la mêlée: les joueurs de Nicola appelés

24.01 13:30 – TOP NEWS 13 heures – Eriksen-Inter: nous voici. Januzaj veut des Roms

24.01 13:24 – tmw Giuntoli quitte Milan: le point sur l’avenir de Matteo Politano

24.01 13:21 – Gênes, Nicola: “J’aime beaucoup Eriksson. Disponible immédiatement”

24.01 13:20 – liveSamp, Ranieri: “En colère après Rome, commencez les pieds sur terre”

24.01 13:15 – tmw Sassuolo, Tripaldelli bloqué: il restera au moins jusqu’en juin

24.01 13:09 – Lukaku: “Conte m’a réveillé. Après Slavia, il m’a critiqué devant tout le monde”

24.01 13:06 – Naples, enquête pour Kolasinac: tout dépend de Ghoulam

24.01 13:00 – Ag.Januzaj: “En contact avec Rome, nous espérons fermer bientôt”

24.01 12:54 – Newcastle, Bruce sur Lazaro: “Heureusement qu’il nous a choisis. Nous sommes heureux”

24.01 12:51 – Saponara: “Qu’est-il arrivé à Gênes dans ma carrière”

24.01 12:45 – Milan, Paquetà veut le PSG: échange possible avec Paredes ou Draxler

24.01 12:40 – liveInter-Eriksen: accord à deux pas. Aujourd’hui, jour fort

24.01 12:39 – SPAL, Petagna accueille Bonifazi: “Enfin Kevin”

24.01 12:36 – Juventus, Emre Can s’en va immédiatement. En été, Pogba peut arriver

24.01 12:30 – Vérone, Badu: “Maintenant, je vais bien, je travaille pour retrouver la forme”

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: en dessous de l’actualité la plus importante du matin.

LIVE TMW – Inter-Eriksen: accord en une étape. Aujourd’hui, jour marquant – Lisez les nouvelles, CLIQUEZ ICI!

Inter, aujourd’hui un nouveau sommet pour Eriksen: il peut être décisif …