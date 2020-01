Fiorentina, Iachini: “Contre Spal comme si nous affrontions la Juventus”

La Fiorentina se prépare à l’examen Spal. Beppe Iachini veut remporter sa première victoire sur le banc Viola: pas une simple mission, avec l’équipe de Semplici qui fera tout pour essayer de marquer des points en vue du salut. S’exprimant lors de la conférence de presse, l’entraîneur des Toscans a exprimé ses réflexions sur le match de demain en ces termes: “J’ai vu Cutrone hier seulement et je lui ai seulement dit au revoir. Il a des marges de croissance énormes et des caractéristiques spécifiques pour lesquelles nous l’avons pris: c’est un attaquant de profondeur. Le match de demain sera très compliqué car nous commençons maintenant à travailler ensemble pendant qu’ils travaillent avec simple depuis de nombreuses années. Ils ont obtenu des résultats importants, tels que la victoire extérieure contre le turinEn bref: ils sont dangereux. Nous devons être prudents comme si nous jouions contre Juventus».

Iachini il a ensuite poursuivi: “église et Cutrone? Nous devons faire des discours différents. à Cutrone un travail d’insertion dans le groupe doit se faire n’étant arrivé qu’hier. Pour le moment, nous devons faire des choses simples et travailler sur la santé mentale. à église Je fais un travail axé sur la réduction de l’espace à occuper. Pour moi, ceux avec sa qualité doivent jouer près de la porte, un peu comme je l’ai fait avec Dybala à Palerme. Je fais aussi ce discours car il est récemment revenu dans le groupe et raccourcir le ton lui permet d’être plus continu. Ensuite, je pointe beaucoup sur Benassi. Il est celui qui a la jambe, la qualité et les objectifs. Il fait de l’insertion son meilleur talent et pour cette raison, ainsi que d’autres, je m’attends à de nombreux objectifs. “