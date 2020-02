Fiorentina, Iachini: “Controverse? Je ne pense qu’au terrain. Modèle Atalanta”

© photo par Giacomo Morini

L’entraîneur de la Fiorentina, Beppe Iachini, s’est exprimé en marge de la cérémonie de remise des prix du banc d’or: “Mihajlovic a reçu un prix spécial et bien mérité pour tout ce qu’il a fait sur le terrain et en dehors du terrain. Gasperini et Atalanta ont montré qu’avec le bon jeu et avec le travail, vous pouvez réduire votre distance avec les grands noms. Grand crédit au technicien, le prix est juste.

Atalanta est-il le modèle à suivre également pour la Fiorentina?

“Je l’ai déjà dit, les grands ayant beaucoup plus de possibilités économiques, les autres doivent avoir des idées et bien travailler. Ce n’est qu’avec l’organisation que cet écart peut être surmonté. C’est la seule façon de suivre la Fiorentina”.

L’humeur s’est-elle améliorée depuis hier?

“C’étaient des épisodes un peu comme ça et nous sommes désolés car nous avions bien marché sur le terrain et le défi glissait sur des pistes qui nous étaient agréables. Dommage pour la façon dont ça s’est passé”.

Commisso et Barone rencontrent Gravina.

“L’entreprise sait quoi faire et évalue le mieux pour la Fiorentina. Je me concentre uniquement sur le terrain. Dans le football, nous devons accepter les décisions qui sont prises, nous pensons à grandir. Les autres situations seront surmontées”.

Qu’est-ce qui a changé au cours de la dernière période?

“Nous avons jeté les bases d’un avenir meilleur. Nous avons commencé à travailler sur le terrain dans tous les domaines. Les garçons étaient bons pour suivre le chemin du travail. Nous avons amplement de place pour la croissance, nous avons vu de bonnes choses mais nous pouvons décoller encore plus” La Fiorentina s’est retrouvée, sortant d’une situation compliquée “.