Fiorentina, Iachini: «Quelle performance! Église dévastatrice près de la porte ‘| Serie A

Beppe IachiniL’entraîneur de la Fiorentina s’est entretenu avec Dazn après la victoire 2-0 contre Naples: “Les garçons étaient très bons, aussi parce que nous avions 24 heures de moins. Nous avions besoin d’une belle performance, et les garçons l’ont fait. Les garçons ils ont réussi à faire une performance sincère pour nous et nos fans. Nous sommes ensemble depuis 18 jours, mais ils ont déjà reçu beaucoup de messages, nous n’avons encore rien fait, mais la route est toujours la bonne “.

ATTAQUE – “Nous occupons bien la zone, nous venons avec beaucoup d’hommes et nous créons des opportunités de marquer. Parfois, nous ne sommes pas concrets pour bien mettre la balle, mais c’est très bien. Nous avons beaucoup de jeunes et nous allons travailler pour nous améliorer à cet égard. Pour l’instant, ça va. alors réfléchissons à la prochaine course “.

FORMULAIRE – “Nous travaillons beaucoup sur le terrain, les garçons m’ont donné une grande disponibilité. Nous créons une équipe solide en défense et aussi en possession du ballon. Nous n’avons pas la force de jouer d’en bas, mais nous y arriverons. Nous avons dû garder l’équipe très courte “Nous devons encore progresser à cet égard, compte tenu également des nombreux matches serrés. L’attaque avec les milieux de terrain est très importante pour nous, car elle nous fait bien repartir. Nous devons encore faire un nouveau saut qualitatif.”

ÉGLISE – “Il récupère la meilleure condition physique, même s’il n’a toujours pas la meilleure condition physique. Je veux l’exploiter pour toutes ses qualités, et en ce moment lui donner le brassard le forcerait à un effort supplémentaire. Jouer maintenant près de la porte le fait toujours plus dangereux. “