Fiorentina, Iachini sur Vlahovic: “Avec son caractère et son envie il grandira beaucoup”

Le manager de la Fiorentina s’est exprimé lors de la conférence de presse à la veille du match contre Milan Giuseppe Iachini il s’est attardé – entre autres – aussi au moment de Dusan Vlahovic: “Il fonctionne bien. Il doit voler bas. Il a de nombreuses marges d’amélioration mais ce n’est qu’avec le travail et l’humilité qu’il peut encore s’améliorer et croître. Nous avons beaucoup parlé cette semaine, il faut essayer de trouver la porte avec plus de continuité. Contre la L’Inter en Coupe d’Italie pourrait nous donner le 2-1 mais ce n’était pas comme ça. Il a beaucoup de potentiel et avec son caractère et son désir il grandira beaucoup. Si vous n’êtes pas fort en tactique individuelle, vous ne pouvez pas avoir d’impact et Dusan y travaille “.

