Fiorentina, Igor hot name: développements dans les prochaines heures marché

La Fiorentina n’a pas encore achevé son marché, qui a commencé avec Cutrone puis est resté au point mort. Comme toujours, les dernières heures seront celles où il sera plus facile de traiter, e Pradè et Barone voudront donner à Iachini au moins deux pièces importantes, capables d’être prêtes immédiatement et avec un bel avenir devant. La Fiorentina a besoin d’au moins un défenseur et un milieu de terrain, et il y a beaucoup de noms qui ont alterné, avec certains qui sont restés fermement au sommet des préférences, comme Duncan of Sassuolo.

IGOR – Selon ce que collecte Calciomercato.com, pour la défense, le nom d’Igor della Spal s’installe, défenseur gaucher né en 1998, qui en ces six premiers mois en Italie a montré de bonnes choses. Les Viola ont déjà pris contact et, dans les prochaines heures, ils semblent prêts à resserrer leur emprise sur l’ancienne Autriche brésilienne de Vienne, dès qu’ils ont dissipé les derniers doutes sur Juan Jesus, un autre candidat sérieux pour l’arrière-garde. Igor, pour sa part, accepterait plus que volontiers le transfert à l’alto et reste vigilant sur l’évolution de la négociation.