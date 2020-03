Fiorentina, le travail se poursuit pour le renouvellement de l’Église | Serie A

Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, la négociation continue de prolonger l’accord entre la Fiorentina et Federico Chiesa pour une autre année qui expirera donc en juin 2023. La Fiorentina a mis dans l’assiette un contrat qui passerait de 3 millions et demi à 4 millions et demi plus une série de bonus qui pourraient le conduire à gagner autant, sinon plus, que Ribéry (4 millions net). L’ambiance entre les parties est très chaleureuse. La famille Chiesa est prête à rencontrer Commisso lorsque l’urgence du coronavirus sera terminée. Et Chiesa pourrait devenir le nouveau capitaine puisque Pezzella sera presque certainement vendu. Le nouvel accord pourrait contenir une clause ne dépassant pas 70 millions. Commisso a déjà expliqué à la famille Chiesa qu’il n’était pas disposé à écouter les propositions de la Juventus. Et en Italie, il n’y a pas d’alternative étant donné que l’Inter a lâché prise, visant plutôt Castrovilli.