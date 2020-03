Fiorentina, l’équipe pour la prochaine saison est presque terminée | Serie A

Selon ce qui est écrit par le Corriere dello Sport, l’objectif principal de la le leadership violet sera de conserver leurs jeunes talents, car après le grand marché de janvier, l’équipe d’août sera pratiquement faite pour les dix onzièmes. S’il reste encore des énigmes en défense, liées avant tout à l’aile gauche et au départ probable du capitaine Pezzella, le milieu de terrain semble déjà tout fait, avec Pulgar qui aura une nouvelle chance de démontrer ses qualités jouer une place avec le jeune Agudelo, “décrit comme un possible héritier de Pizarro”. Pour l’attaque, cependant, tout est lié à l’avenir de Frederick Church, qui en cas de permanence verrait la Fiorentina pouvoir dénoncer une attaque “potentiellement dévastatrice”, composée de jeunes talentueux et ambitieux (Vlahovic, Cutrone, Kouame) et d’un “farceur d’or” comme Franck Ribéry.