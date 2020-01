Fiorentina, l’idée Ajax de Razvan Marin pour le milieu de terrain

SONDAGE

La Fiorentina suit avec intérêt le milieu de terrain de l’Ajax Razvan Marin. Selon ce que rapporte La Nazione, le club violet a mis sur les traces du joueur que les Néerlandais valorisent environ 12 millions d’euros et même si ce n’est pas le premier choix qu’ils pourraient tenter de l’amener à Florence au cours de la dernière semaine du marché.

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …

Agostinelli: “Hier, un vrai Naples. La Lazio est un bon point”

Adiós Suso, de Séville: “Nous l’attendons, mais seulement en prêt” …

Vibonese, Modica disqualifié. Samedi: “Il y aura un appel”

Coentrao appelle l’Italie: “J’aime A. Et puis il y a CR7 … ”

Cipriani: “Bologne, Barrow utile. SPAL, focus sur Iago”

Maselli: “Gênes, Masiello bon choix. Un attaquant est nécessaire” …

Lanna: “Samp, ne te laisse pas distraire. Rome, maintenant nous avons besoin de plus de méchanceté”

Bruscolotti: “Naples, si c’est calme Insigne laisse sa marque” …