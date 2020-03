Fiorentina, l’ouverture du QS-La Nazione: “Chasse aux buts en silence”

“Chasser des buts en silence”, avec ce titre la QS-La Nazione ouvre ses pages sportives le jour du challenge, à huis clos, entre l’Udinese et la Fiorentina. Les inconnues du match à huis clos et les peurs d’Iachini. Des prédictions impossibles, des joueurs conditionnés par le climat général. Iachini: “Ce ne sera pas un match de football.” L’entraîneur violet est préoccupé par le climat et désolé pour le contexte dans lequel le match se jouera: “J’ai joué à huis clos et je sais ce que cela signifie”.