Fiorentina, officiel: pris Duncan de Sassuolo

la Fiorentina prendre le coup: Alfred arrive officiellement Duncan. Le milieu de terrain ghanéen quitte donc la Sassuolo après près de 5 saisons et plus de 100 apparitions.

L’ancienne Sampdoria est le bon profil pour occuper le rôle de mezzala en Fiorentina, qui recherchait un joueur d’intensité et de physique mais aussi assez habile avec ses pieds. Il appartiendra maintenant à Beppe Iachini de trouver les moyens de l’intégrer dans les mécanismes d’équipe le plus rapidement possible.

Sassuolo recevra 16 millions d’euros plus 1 bonus; le garçon au lieu de 1,4 par saison pendant 5 ans.

Fiorentina, Duncan arrive de Sassuolo: le communiqué

“ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, à titre temporaire avec obligation de rachat, des États-Unis Sassuolo Calcio, les droits sur les performances sportives du footballeur Joseph Alfred Duncan.

Duncan, né à Accra (Ghana) le 10 mars 1993, a grandi dans le secteur jeunesse de l’Inter et a ensuite porté les maillots de Livourne, Sampdoria et Sassuolo, un club avec lequel il a récolté 130 apparitions entre Serie A, Coppa Italie et Ligue Europa. Le nouveau footballeur de la Fiorentina a également porté le maillot de l’équipe nationale du Ghana à huit reprises “