Fiorentina, Pedro revient au Brésil: réalisé avec Flamengo

D’une fissure possible à un météore qui n’a pratiquement jamais vu le champ. L’histoire italienne de Pedro un Fiorentina peut se résumer en ces mots: ni avec Montella ni avec Iachini il n’avait d’espoir, toujours relégué à regarder ses coéquipiers depuis le banc. L’attaquant brésilien reviendra donc dans son pays natal dans les prochains jours Flamengo, pour recommencer.

Une fleur qui n’a jamais fleuri

Lorsque Pedro est arrivé à la Fiorentina en août, tout le monde parlait de l’attaquant comme d’un talent potentiel à exposer et qu’il aurait formé un trident de flair et d’imagination purs avec Chiesa et Ribéry. Au lieu de cela, ce n’était pas le cas: Pedro a été relégué au bas de la hiérarchie des attaques.

Ici, le départ de Florence était inévitable: le Flamengo a-t-il demandé, rencontré les agents et les dirigeants violets, et a aujourd’hui pratiquement clôturé la négociation. En fait, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le Brésilien retournera au Brésil sur la base de un prêt à droit de rachat fixe à 13 millions. Pour Pedro, donc, six mois pour partir, six mois pour tenter de retrouver le football italien et la Fiorentina.