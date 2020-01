SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca

La Fiorentina effectue la séance de finition au stade Artemio Franchi dans ces minutes en vue du match de demain à 15 ans en Coupe d’Italie contre l’Atalanta et Pedro, au centre de nombreuses voix de marché et proche des adieux, il n’est pas présent avec le reste du groupe. Un signe supplémentaire de son transfert, de plus en plus probable.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

14.01 16:15 – Fiorentina, Pedro sortant: absent de l’arrivée pré-Atalanta

14.01 16:00 – Les bulletins à mi-chemin – Milan 4.5: encore une année zéro du Diable

14.01 15:57 – Naples, Di Lorenzo à 45 ‘: “Ne nous arrêtons pas. Penalty? Il n’y avait pas de terrain”

14.01 15:48 – TMW Milan, demande de Gabbia. En A il y a aussi le SPAL

14.01 15:45 – Begovic: “Pour moi, Milan est un grand défi. Les ambitions sont nombreuses”

14.01 15:42 – Juventus-Udinese, les joueurs de Gotti appelés: il n’y a pas de Pussetto

14.01 15:36 – Turin, la piste Zenit devient de plus en plus concrète pour Zaza

14.01 15:30 – Les bulletins à mi-chemin – Lecce 6: Liverani choisit le match. Maintenant, il est en sécurité

14.01 15:27 – OFFICIEL Brescia, adieu consensuel avec Felipe Curcio

14.01 15:23 – Atalanta, Gasperini: “Caldara en bon état, il peut aussi jouer”

14.01 15:21 – Milan, Begovic: “Ibra footballeur incroyable, j’espère m’améliorer avec lui”

14.01 15:15 – Milan, Piatek pourrait également rester avec le passage à 4-4-2

14.01 15:03 – Turin, dans les 24 heures il peut être fermé avec Crotone pour le prêt d’Adopo

14.01 15:02 – Falcinelli: “Pérouse mérite de retourner dans des champs calcaires comme San Paolo”

14.01 15:00 – Les bulletins à mi-parcours – Lazio 8.5: la meilleure équipe. Jusqu’au bout?

14.01 14:59 – Pérouse, Santopadre: “Cosmi a apporté la positivité, un bon choix”

14.01 14:57 – Naples, Giuntoli: “Nous essayons de nous retrouver”

14.01 14:54 – Atalanta, Gasperini: “La Coupe d’Italie est un but, Caldara appelé”

14.01 14:54 – Naples, Zielinski: “Nous nous soucions de la Coupe d’Italie, nous voulons la gagner”

14.01 14:51 – Milan, Begovic: “Il est très difficile d’enseigner quelque chose à Donnarumma”

14.01 14:45 – Udinese, Larsen: “Les choses vont mieux, merci aussi à M. Gotti”

14.01 14:42 – Bologne, examens médicaux pour Barrow: signature à un pas

14.01 14:36 ​​- Echange Inter, Spinazzola-Politano: les négociations avec Rome se poursuivent

14.01 14:30 – Les bulletins à mi-parcours – Juventus 8: avant la classe, également avec Sarri

14.01 14:21 – Naples-Pérouse, les équipes officielles: banc pour Demme. Fabian joue

14.01 14:15 – SPAL, Simple: “Iago Falque joueur fort, mais il est prématuré d’en parler”

14.01 14:12 – Turin, aujourd’hui sommet avec Gênes pour les Parisiens. Dans l’affaire également deux jeunes

14.01 14:09 – Gênes, pour renforcer les voies latérales check Guilherme Arana

14.01 14:06 – Naples, Luperto manque Pérouse: l’influence l’a assommé

14.01 14:00 – Les bulletins à mi-parcours – Inter 8: Conte est confirmé comme spécialiste

1er étage

Vérone est la grande surprise de la Serie A, mais la meilleure paume d’équipe du match aller va un peu plus au sud. À la Lazio de Simone Inzaghi, qui dans cette première partie de saison a couronné sa croissance progressive au cours des dernières années. Au moins, vous êtes de la Juve avant, …