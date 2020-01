Fiorentina, pour la médiane aussi comme Marin et Battaglia | marché

Comme l’écrit La Nazione, certains émissaires du Fiorentina ont été autour de l’Europe pour voir de nouveaux profils pour renouveler le milieu de terrain. Ils se sont retrouvés dans les vues de la Fiorentina Rodrigo Battaglia, 28 ans, milieu de terrain italo-argentin sous le Sporting Lisbonne. L’évaluation de la carte du joueur touche i 7 millions euros. Battaglia pourrait être la médiane de force qu’Iachini aime. Même position sur le terrain, mais âge nettement différent (23 ans) et une note beaucoup plus élevée (12 millions) pour le roumain, Razvan Marin qui joue à Ajax. Marin vise volontiers à atterrir en Italie et l’été dernier, il avait été dans les vues de Gênes.