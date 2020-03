Fiorentina, Pradè: “Tout anormal mais on s’en tient aux dispositions. Une course importante à Udine”

Avant le match contre l’Udinese, le manager de la Fiorentina Daniele Pradè Aux microphones de Sky Sport, il a déclaré: “Nous sommes tous à l’intérieur, c’est un jeu très important pour nous. Nous devons être une équipe compétitive et nous devons entrer sur le terrain pour gagner.”



À propos de l’urgence du coronavirus?

“En tant que manager, je peux dire que nous devons suivre les directives qui nous sont données. Cela fait une semaine particulière, nous avons pris les mesures appropriées, nous avons testé les joueurs deux fois par jour, nous avons été seuls, même aujourd’hui nous sommes à un mètre de distance” Vous ne pouvez dire au revoir à personne, tout est anormal. Nous nous en tenons à toutes les règles, puis mardi nous nous asseyons à la table, et nous verrons. Les footballeurs entendent tout, la situation n’est pas paisible, mais nous les managers devons donner une ligne: compacité , la clarté et faire ce qu’ils nous demandent. Mais cette chose devient dangereuse.

Sur Ribéry?

“Il voulait venir avec nous même aujourd’hui, mais nous avons des places limitées, nous avons laissé des physiothérapeutes à la maison, donc c’était pour Ribéry. Tout comme Ibrahimovic, il y a ces joueurs qui sont sans âge, nous avons raté Ribéry pendant trois mois et demi beaucoup “.

Iachini?

“Il fait un excellent travail, il apprécie notre estime, il est un excellent propriétaire et je le tiens très près.”