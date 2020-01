Fiorentina, Suso pourrait être le nom surprise | marché

La Fiorentina collectera environ 14 millions d’euros de la vente de Pedro à Flamengo. Bon argent pour donner l’assaut final à Duncan del Sassuolo, à celui entre Bonifazi et Kannemann et, peut-être, pour un autre coup d’attaque. Suso pourrait être la surprise. Après tout, Milan est prêt à le vendre et le joueur a compris qu’il valait mieux changer d’air. Corriere Fiorentino l’écrit.