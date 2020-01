Fiorentina, visites prévues pour Criscito: voici la formule convenue avec Gênes | marché

La Fiorentina est désormais certaine d’avoir mis la main sur Mimmo Criscito, à tel point qu’elle a fixé l’heure des visites médicales.

Dans la matinée, l’ancien capitaine de Gênes se rendra dans la capitale toscane pour accomplir les formalités cliniques et rejoindre ensuite le club violet. Il y aurait une attente pour lui contrat d’un an et demi.

Son transfert à l’Arno, sans aucun doute l’un des plus sensationnels de l’histoire centenaire du Griffon, peut cependant ne pas être définitif. Apparemment, Gênes et la Fiorentina auraient en effet convenu un prêt de 18 mois, à la fin de laquelle le défenseur pourrait reprendre le port de la chemise rouge et bleue avec encore deux ans de contrat.