Fiorentina, Vlahovic s’explique après l’exultation: “Ce n’est pas un manque de respect”

Après les paroles de l’après-match d’hier où il s’est excusé auprès des supporters de la Sampdoria, Dusan Vlahovic a voulu revenir à son exultation aujourd’hui après le but 2-0 d’hier marqué sur penalty, après avoir marqué son 5e but de la saison, il a porté ses doigts à ses oreilles en imitant son exultation classique. Le Serbe, à travers son profil Instagram, a posté quatre photos où il montre clairement quelle est son exultation typique: les images se réfèrent au match d’hier à Gênes, au succès 2-0 de Naples il y a un mois, à la 1-1 avec l’Inter à Franchi en décembre plus une photo des playoffs de la saison avec la Primavera de la saison passée: “Ce n’est jamais un manque de respect”, a commenté Vlahovic.