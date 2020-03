Fiorentina, voici la campagne «Forza e Cuore» pour Florence: plus de 250 000 euros déjà versés contre le coronavirus | Serie A

la Fiorentina, dans le contexte d’une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie liée au COVID-19, accomplit un petit pas pour aider l’Italie et, en particulier, la zone métropolitaine de Florence. Le club violet a décidé de lancer le «FORZA E CUORE“Avec l’objectif minimum d’atteindre le chiffre de 500 000 euros et le président Rocco Commisso, son épouse Catherine et son fils Giuseppe ont déjà lancé aujourd’hui, personnellement, cette initiative en faisant un don direct aux deux réalités identifiées sur la Territoire toscan le chiffre total de 250 000 euros.

LES MOTS DE LA COMMISSION – «De nos jours, même si lointain, je suis la situation en Italie avec beaucoup d’attention et de préoccupation. J’ai le désir et la conviction d’offrir mon soutien et celui de ma famille, celui du Club et de tous nos amis à tous ceux qui dans ces moments difficiles font de leur mieux pour sauver des vies et arrêter la propagation de cet ennemi sournois et invisible. J’invite toute la grande famille Viola à se joindre encore plus en ces jours difficiles et à soutenir les personnes et les structures qui sont au premier plan. Pour cette raison, mes remerciements les plus sincères s’adressent en particulier aux médecins, aux infirmières et à tout le personnel hospitalier qui mènent les batailles les plus difficiles de la Toscane en ces heures “- tels sont les mots du président Rocco Commisso.