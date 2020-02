Fiorentina Women’s, Mauro s’arrête à nouveau: étirement du rectus femoris

La Fiorentina Women devra encore se passer de son avant-centre Ilaria Mauro comme ce fut le cas au début de la saison. L’alto numéro neuf a en effet, via son profil Instagram, annoncé qu’il allait devoir s’arrêter en raison d’une tension sur le rectus femoris. Voici le message du joueur: «Pour maintenir une performance de niveau dans la vie d’un athlète, il faut un équilibre constant, calibré sur les potentiels individuels, c’est un fil subtil où le corps et l’esprit sont modulés et soutenus en permanence. La motivation m’a amené à toujours travailler avec dévouement, au cours des mois passés hors du terrain et des compétitions, j’ai concentré toutes mes énergies pour atteindre cet équilibre qui m’a toujours récompensé en réalisant mon seul but: jouer professionnellement en donnant un contribution concrète à l’équipe à laquelle j’appartiens mais surtout dans une vision plus large de la Major Nationale.

Il arrive en formation de devoir aller plus loin, de dépasser cette limite qui interrompt cet équilibre atteint et maintenu avec tant d’efforts.

Un étirement dans le rectus femoris me maintiendra toujours éloigné du terrain de jeu pendant une longue période mais ma motivation est un moteur si puissant qu’il me conduit à fixer de nouveaux objectifs à atteindre tout d’abord celui de revenir concourir pour les maillots que je représente avec tant. fierté. Et votre soutien sera toujours fondamental. “