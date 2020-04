Fipav décrète la fin des championnats, pas de badges. Bloquer les promotions et les relégations

ROME. Le soir vient la décision du Conseil fédéral de la Fipav, a déclaré tous les championnats de volleyball professionnels et amateurs terminés. L ‘Urgence coronavirus conduit l’ensemble du mouvement italien de volley-ball à un examen attentif, et sur la base du dernier DPCM et des diverses ordonnances régionales, il a été conclu qu’il n’était pas possible de reprendre dans des conditions de sécurité absolue et à certaines dates.

ARRÊT GÉNÉRAL

Les titres des catégories ne sont donc pas attribués, les promotions et rétrocessions sont également bloquées. De plus, le Fipav a établi que, pour protéger les athlètes impliqués dans les activités pour les jeunes, les tournois n’auront lieu que pour la prochaine saison avec des catégories d’années impaires dans les domaines masculin et féminin.