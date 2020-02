Firmino pour 75 M £? Liverpool sait qu’il est inestimable …

Date de publication: Lundi 10 février 2020 à 2h02

“Le Bayern est prêt à tester la détermination de Liverpool avec une offre cet été, qui pourrait atteindre 75 millions de livres sterling.”

Le «aussi élevé que 75 millions de livres sterling» est un génie comique. C’est une phrase qui ne pouvait vraiment être écrite que dans une publication non lue sur Merseyside. Grattez ça, c’est une phrase qui ne pourra jamais apparaître dans The Sun.

L’idée qu’une offre de 75 millions de livres sterling pour Roberto Firmino s’inscrirait même à la résolution de Liverpool est risible. En dehors des drames de Ken Loach, les gens ne vendent généralement pas leurs enfants; en particulier leurs enfants préférés qui ne ressemblent à aucun autre enfant dans le monde. Une semaine après que Jurgen Klopp ait convenu que Firmino est «unique», ce n’est absolument pas le moment de suggérer que Liverpool le vendrait au prix d’un excellent mais indésirable Romelu Lukaku.

La logique est que Liverpool veut Timo Werner (qui marque des buts) et donc Firmino (qui marque moins de buts) trouvera son rôle «menacé» par l’Allemand. La logique est suffisamment solide si vous n’avez jamais vu Liverpool jouer et n’avez jamais entendu Klopp parler. Sinon, c’est un non-sens. Firmino a joué plus de matchs à Liverpool sous Klopp que n’importe quel autre joueur – environ 25 avant James Milner, deuxième – précisément parce que personne d’autre ne peut jouer son rôle. L’attaquant altruiste. Le faux 9 qui apparaît à 8, 9, 10 et 11. La première ligne de défense. Le point d’appui. Le connecteur. Il est impossible de le décrire précisément parce que – comme le reconnaît Klopp – “Je ne connais pas de joueur comme lui, c’est vrai”.

Klopp a ensuite décrit Firmino comme «une personne très intelligente en matière de football, évidemment», et peut-être devait-il ajouter que «évidemment» parce que l’intelligence est une force qui ne peut pas être mesurée en statistiques. Il n’y a pas de radar pour capturer cette qualité. Ni l’un ni l’autre pour résumer la synergie apparemment instinctive qui n’est en réalité que la mémoire musculaire acquise au cours de deux ans en jouant avec le même ensemble de joueurs. Trouver un attaquant qui pourrait marquer plus de buts que Firmino est une tâche simple; en trouver un pour reproduire le rôle de Firmino dans cette équipe de Liverpool est quasiment impossible. Tu aurais plus de chance persuader Phil Neville de faire une tasse de thé à sa femme.

Les algorithmes du marché des transferts sous-évalueront toujours un attaquant qui n’a jamais atteint et qui n’atteindra probablement jamais 20 buts en championnat au cours d’une saison; ils voudraient vous faire croire que le Brésilien vaut une fraction d’un Mo Salah ou Sadio Mane. Mais quiconque écoute Klopp parler de Firmino et du manque d’importance qu’il accorde à sa «sortie» traditionnelle («Quand je pense à Bobby, je ne pense pas à marquer») sait qu’il choisirait de perdre à peu près n’importe quel autre joueur. devant Firmino. Quand il pense à Bobby, il ne pense certainement pas à le vendre pour 75 millions de livres sterling.

Si Liverpool faisait une vente aussi ridicule, ils auraient une mutinerie entre leurs mains, et l’arrière gauche Andy Robertson l’a dit ces dernières semaines: «Avec son rythme de travail, sa technique, ses buts et son jeu complet, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un comme lui. Les gens diront qu’il y a de meilleurs attaquants, mais pour moi, ce qu’il fait est si important pour notre équipe. Nous serions perdus sans lui. “

Il y aura toujours des LOLlers qui feront remarquer que le “buteur” Firmino a marqué moins de buts cette saison que Chris Wood de Burnley – et le Néo-Zélandais a en fait marqué plus de buts sur un xG similaire cette saison – mais c’est un argument pour les ignorants. Tout comme l’idée que les champions élus envisageraient une offre de 75 millions de livres sterling pour l’un des composants clés d’une machine phénoménale.

Sarah Winterburn