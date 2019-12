Flamengo 2020: les onze détenteurs possibles de «Fla», sans Gabigol, pour la prochaine saison de Brasileirao et Copa Libertadores | PHOTOS Brésil

Mis à jour le 23/12/2019 à 16h57

Le football brésilien a de nouveau imposé sa domination continentale en 2019, tant au niveau des sélections, avec la victoire de la «Seleçao» en Copa América, qu'au niveau des clubs, avec le triomphe de la Flamengo dans les libérateurs. Ce dernier, sous la verge du portugais Jorge Jesus, a mis fin à une longue sécheresse de titres.

Flamengo il remporte sa deuxième Copa Libertadores, 38 ans après celle de 1981, et termine également la saison en tant que champion du Brasileirao, dans lequel il a battu plusieurs records, comme celui de l'équipe avec le plus de points et le plus de buteurs de l'histoire de ce championnat, avec Gabriel Barbosa En tant que votre meilleure star.

Le saut de qualité «Fla» est venu avec l'embauche de joueurs comme Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Filipe Luis ou Rafinha, qui lui a donné un plus, et le grand architecte du succès, l'entraîneur Jorge Jesus. Cependant, de ce qui précède, seul le «9» est celui qui doit quitter Rio pour Inter Milan, propriétaire du club de votre pass.

Compte tenu de cela, dans cette note, nous vous montrons comment l'alignement possible du Flamengo -et sans son buteur dans l'effectif- pour ce que sera la saison 2020-21, où les Brésiliens défendront leur couronne de champion des Libérateurs. Sans beaucoup de changements, il semble que la ‘Fla’ n’aura qu’à renforcer son front.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …