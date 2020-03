Flamengo a imposé sa hiérarchie et a battu Barcelone de Guayaquil »Presse football

Jeudi 12 mars 2020

L’actuel champion de Libertadores n’a eu aucune difficulté à battre un Barcelone de Guayaquil pauvre et bas 3-0 par le groupe A de la Copa Libertadores. Le ‘Fla’ a pris son pied avec le dernier but de Bruno Henrique, mais le match pourrait se terminer avec plus de différence.

Flamengo a montré pourquoi il est l’actuel champion de la Copa Libertadores. Le ‘Mengao’ a battu Barcelone de Guayaquil 3-0 à domicile et reste leader dans le groupe A de la compétition sud-américaine. Les Brésiliens ont joué à leur rythme contre les «canaris».

Le premier semestre a été marqué par le vaste domaine des locaux. Malgré le contrôle du ballon, ceux menés par Jorge Jesús n’ont pu pénétrer le but adverse qu’à la 39e minute. Après le centre d’Everton Ribeiro, Gustavo Henrique a dirigé et déclaré le premier du match.

Le deuxième but ne s’est pas fait attendre et en 43 ′, le juge du match a infligé une pénalité à Jonathan Álvez. Gabriel Barbosa était en charge de marquer le 2-0 en douze étapes à la 44e minute, ce qui a permis aux équipes de passer à la mi-temps.

Le complément a commencé, c’est Bruno Henrique qui a condamné le match. L’attaquant de la «Fla» ne s’est dirigé qu’après le centre de Giorgian de Arrascaeta pour imposer le 3-0, qui a finalement été le résultat final du match.

Barcelone a livré une mauvaise version de son jeu et n’a pratiquement pas atteint le but gardé par Diego Alves. Les Équatoriens en ont souffert au premier rendez-vous, après avoir chuté pour le même résultat contre Independiente del Valle. L’équipe dirigée par l’ancienne université catholique, Damián Díaz, ne passe pas un bon moment en compétition internationale.

Avec ce marqueur, Flamengo continue de partager le sommet du groupe A avec Independiente del Valle, tous deux avec six unités. De leur côté, les canaris restent sans addition à Libertadores 2020, étant, par différence de buts, des fonds exclusifs.

À la date suivante, le «Mengao» doit rendre visite à l’actuel champion sud-américain, pour décider qui gardera la tête du groupe. De son côté, Barcelone tentera d’obtenir la troisième place face à Junior à domicile.



Les buts du match:

🔴⚫ Le premier est venu tête la première! @Flamengo a ouvert le score grâce à Gustavo Henrique # Libertadores pic.twitter.com/EEQC2Z4SS3

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 12 mars 2020

👊 Encore une fois à l’envers! @Brunohenrique s’est surtout élevé pour décréter la victoire de @Flamengo dans le #Libertadores pic.twitter.com/I4WzXjqu3t

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 12 mars 2020