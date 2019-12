Flamengo a son premier renfort

Après sa participation à la Coupe du monde des clubs, la direction de Flamengo a annoncé le comptage de son premier renfort Dans l'attente de la saison prochaine.

Le nouveau joueur Mengao est l'extrême Pedro Rocha, qui appartient à Moscou Spartak, mais pendant la saison dernière, il a joué en prêt à Cruzeiro.

"On part avec tout en 2020, on se bat pour tous les titres … Je suis impatient d'arriver, de porter le manteau sacré et de vous faire plaisir à tous ", a déclaré le joueur brésilien dans un communiqué du club Carioca.

De cette façon, le dernier champion de la Copa Libertadores a son premier renfort pour 2020, où il cherchera à obtenir le même nombre de titres que ce 2019.

Jorge Jesus continuera-t-il comme entraîneur ou ira-t-il en Europe? Pour l'instant, suivez. Mais rien n'est encore défini.