Flamengo célébré à Barranquilla avant Junior »Pressfootball

Mercredi 04 mars 2020

L’actuel monarque de la Copa Libertadores a commencé avec son pied droit sa participation au groupe A de cette édition 2020. Le chiffre de l’engagement était la fin Everton Ribeiro, qui a laissé sa marque sur le marc de café après avoir converti un double lors de la victoire 2-1 de la «mengão».

Flamengo a remporté une précieuse victoire 2-1 à Barranquilla contre Junior dans le deuxième match de la première journée du Groupe A de la Copa Libertadores. Le monarque actuel du tournoi continental avait la grande figure d’Everton Ribeiro, qui a frappé le precis Tiburon ’à des moments précis dans le stade métropolitain Roberto Meléndez.

Dans un début vertigineux, ceux dirigés par Jorge Jesús ont imposé leur hiérarchie et ont réussi à ouvrir le score tôt. Après un beau jeu de l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta sur l’aile gauche, Ribeiro est apparu sur le point de penalty et a liquidé le gardien Sebastián Viera avec un tir du pied gauche ajusté à son poteau droit après 6 minutes de jeu.

Junior a réussi à se tenir sur son terrain et a joué le match main dans la main avec le dernier champion des Libertadores. Cependant, le manque d’efficacité et quelques bonnes interventions de Diego Alves ont empêché le lien de tomber. Ainsi s’est terminée la première étape, où Flamengo a eu plus de tirs au but et la possession du ballon.

De plus, les «requins» ont fait pression pour l’égalité. L’enfer de Barranquilla s’est fait sentir, cependant, le joueur de 30 ans a liquidé les aspirations des locaux dans une contre-attaque mortelle à 79 ‘. Michael a pris le ballon et a laissé Ribeiro seul, qui l’a subtilement piquée et a marqué le deuxième.

Dans l’épilogue, Teófilo Gutiérrez (90 + 4 ′) a marqué après un coup franc et l’assistance du défenseur Daniel Rosero à l’intérieur de la zone rivale. Le coup de sifflet final est arrivé et les illusions du fan de «rojiblanca» ont pris fin. Avec ce résultat, le «mengão» a été placé en deuxième position du groupe A sous Independiente del Valle, qui a battu Barcelone 3-0 à Guayaquil lors du premier match de la journée.