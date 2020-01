Flamengo cherche à acheter le col Gabigol et offrirait jusqu’à 18 millions d’euros

Gabriel Barbosa a eu une année 2019 mémorable et a été l’une des pièces fondamentales pour Flamengo pour obtenir non seulement le Brasileirao mais aussi la Copa Libertadores.

En 43 matchs qu’il a disputés avec l’ensemble de Rio de Janeiro, il a converti 34 buts et accordé 11 passes décisives pour devenir l’un des attaquants les plus convoités du marché. Bien que le marqueur ait été prêté à Flamengo puisque le laissez-passer appartient à l’Inter, la direction de Mengão aurait décidé de tout mettre en œuvre pour rester avec lui.

Cherchant à répéter les succès de l’année dernière, l’équipe brésilienne cherche à conserver le footballeur de 23 ans et, selon Globo Esporte, il aurait préparé une offre impressionnante à emmener en Italie. Le club de Rio de Janeiro serait prêt à offrir entre 16 et 18 millions d’euros à l’Inter pour acquérir 80% du pass du joueur né à Santos.

C’est une figure importante pour le football sud-américain mais ce ne serait pas le seul mouvement que le club ferait. De plus, ils envisagent de proposer un contrat jusqu’en 2024 pour 4,5 millions d’euros par saison qui ferait de lui le joueur le mieux payé d’Amérique du Sud. Mais Flamengo veut aller plus loin et selon la presse brésilienne, les dirigeants pourraient pointer leurs armes sur Pedro, le chiffre qui est passé de Fluminense à Fiorentina en échange de 11 millions d’euros.

Il convient de rappeler qu’Inter a acheté Gabigol en 2016 pour un montant proche de 27 millions d’euros bien que l’attaquant n’ait jamais réussi à s’adapter à l’équipe. Le club a évalué à 22 millions d’euros et attend une offre pour qu’il le séduise.

Mais il n’est pas le seul à s’intéresser à Barbosa. Selon la presse espagnole, le buteur serait également visé par Barcelone pour ce marché du pass. Compte tenu de la clause très élevée de Lautaro Martínez, l’équipe de culé pourrait opter pour Gabigol pour couvrir l’espace laissé par Luis Suarez, qui a dû subir une opération au genou et sera exclu du terrain pour les 4 prochains mois.