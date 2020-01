SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca

Pendant quelques minutes Pedro il est officiellement un nouveau joueur de Flamengo. S’exprimant sur les microphones de la télévision officielle du club brésilien, l’attaquant né en 1997 a publié un bref commentaire sur son retour dans son pays natal: “Quel plaisir de rentrer chez lui, où je sais des choses. Je suis content, j’ai des attentes énormes pour cette nouvelle aventure et J’espère que ce sera une excellente année pour nous tous! Je viens marquer des buts, je veux m’améliorer et toujours grandir. ” Pedro sera officiellement présenté à la presse demain.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

23.01 21:26 – Flamengo, Pedro: “Quel plaisir de rentrer à la maison, je suis là pour marquer”

23.01 21:12 – Officiel d’Espanyol, pris Embarba: 10 millions de clause payée

11.01 20:05 – Arsenal, Ozil dans le collimateur de la MLS. Contact avec DC United pour 2021

23.01 19:54 – Arsenal, jours décisifs pour Kurzawa. Le PSG demande entre 5 et 10 millions

11.01 19:10 – Man City, Guardiola: “Le prochain tireur de pénalité pourrait être Ederson”

23.01 19:03 – Lyon, il y a un accord pour Bruno Guimaraes. Mais l’Atletico a le droit de préemption

23.01 18:42 – Ricky Alvarez près du retour à Velez. L’ancien Inter se terminera avec Atlas

23.01 18:39 – LA Galaxy, réception étoiles pour Chicharito. Des centaines à l’aéroport

23.01 18:03 – Unionistas, De la Nava incrédule: “Casemiro m’a demandé la chemise”

23.01 17:51 – Arsenal, Valence sur Ceballos. L’Espagnol aimerait la destination

11.01 17:39 – Ludogorets, Domuschiev: “Nous pouvons jouer sur un pied d’égalité avec l’Inter”

23.01 17:06 – Hertha, accord avec Lyon pour Tousart. Il restera en France jusqu’en juin

23.01 16:27 – Benfica, 17 millions prêts pour le défenseur allemand Robin Koch

11.01 16:21 – Séville, Morelos est évalué pour l’attaque de Lopetegui. Enquête inter

23.01 16:07 – Barcelone, entorse à la cheville gauche pour le gardien Neto

11.01 15:56 – Officier Antalyaspor, la grève en attaque est Lukasz Podolski

11.01 15:33 – West Ham, le club vise Payet à sortir de la zone chaude

23.01 15:18 – Genk officiel, renfort en vue de Rome: prise Kouassi

11.01 15:03 – Manchester United, idée sensationnelle de l’attaque: Tevez peut revenir

23.01 14:57 – Bradaric salue le Hajduk et se rend à Celta: “Je serai toujours ton fan”

23.01 14:39 – Arsenal, Ceballos mécontent: il a demandé le transfert à Arteta

23.01 14:24 – Ancelotti pousse pour Everton: Gremio en difficulté, peut le laisser partir

23.01 14:12 – Manchester United, club avec Solskjaer: il n’y a aucun risque d’exemption

11.01 11:39 – Hajduk Spalato, l’ancien Cagliari Bradaric à deux pas de Celta Vigo

11.01 11:27 – L’avenir de Mascherano et Messi: “Retour en Argentine? Peut-être”

11.01 11:21 – Barcelone, près de Rodrigo: c’est la formule

23.01 10:54 – tmwLosanna, nous travaillons pour Florentin Pogba. Concours Neuchtel

11.01 10:51 – Valence, but Otamendi en vue du marché d’été

11.01 10:48 – Arsenal, triplé pour Martinelli pour retirer le Real

11.01 10:39 – Borussia Dortmund, 50 millions d’euros prêts pour le Camavinga 2002

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Lazaro et Young, les dirigeants de Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de clore ce qui …