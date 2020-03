Fletcher craint que le coronavirus ne soit l’excuse parfaite pour l’UEFA Super League

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 15h30

Ancien Manchester United étoile Darren Fletcher est inflexible, la saison de Premier League doit être terminée lorsque la propagation du coronavirus est sous contrôle.

La saison a été provisoirement suspendue jusqu’au 3 avril, mais devrait se prolonger jusqu’à l’été, la Grande-Bretagne n’ayant pas encore connu le pic de l’épidémie.

Liverpool compte actuellement 25 points d’avance en tête du classement et est en passe de remporter son premier titre de haut niveau en 30 ans.

Et Fletcher insiste sur le fait qu’ils doivent avoir la possibilité de terminer la saison.

“Vous pouvez spéculer sur les compétitions de coupe et des choses comme ça, mais la chose la plus importante pour moi est la Premier League, et les ligues doivent être terminées”, a déclaré Fletcher à BBC Radio 5 Live.

«Même l’effet d’entraînement de cela pour la Ligue des champions la saison prochaine, oubliez cela, ce sont des choses plus faciles à retarder, à annuler et à reporter.

“Lorsque vous êtes 30 matchs dans une saison de Premier League, il est très difficile de ne pas le voir.”

Les rapports suggèrent que la Ligue des champions pourrait revenir à des liens à une jambe afin de parcourir les matchs restants.

Mais Fletcher craint que le coronavirus ne soit l’excuse parfaite pour l’UEFA pour créer une Super League comme cela a été proposé dans le passé.

«Tout dépendra de l’argent, comme tout le reste. Les pouvoirs en place, l’argent en jeu, les accords de parrainage », a-t-il ajouté.

«La Ligue des champions ne va pas simplement accepter cela, il n’y a aucun moyen de l’accepter.

«Les clubs puissants, il y aura des échappées et encore plus de poussée vers les ligues échappées à l’arrière – 100%.

«Si vous vous êtes tourné vers la Ligue des champions et avez dit que cela ne se produisait pas, ils proposeront une échappée et inviteront les équipes qu’ils veulent.

«Cela peut en fait être une excuse pour obtenir ce qu’ils veulent de toute façon. Ils veulent ça, une ligue séparatiste.

“C’est peut-être l’occasion idéale pour obtenir cela et aller” nous faisons cette saison prochaine si vous voulez annuler la Ligue des Champions la saison prochaine, qui est dans? “”