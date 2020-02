Fleuve et Boca: l’histoire se répète 16 ans plus tard

Fin 2014: Champion de rivière. Mi 2015: Rivière champion. Fin 2015: La bouche champion. Mi-2016: Rivière champion. Fin 2016: Rivière champion. Mi-2017: Bouche championne. Fin 2017: Champion de rivière. Mi-2018: Rivière champion, La bouche champion. Fin 2018: Rivière champion. Mi 2019: Bouche championne, Rivière champion. Fin 2019: Champion de rivière.

La Super League à définir dans trois week-ends Il s’agit du 30e trophée auquel Boca et / ou River participent depuis six ans, depuis que Marcelo Gallardo a assumé: championnats qui ont joué les deux, ou finales qui ont joué pour avoir remporté une coupe précédente. Sur ces 29 tournois, entre une équipe et l’autre, ils ont atteint la dernière instance en 25 (demi-finales, finales ou candidats jusqu’à la date finale) et remporté 16. Ni le football dynamique de l’impensable (cette erreur) ni l’inclusion argentine dans laquelle tout le monde peut célébrer: au moins en ces cinq années, ce monopole des géants en Europe que des milliers de personnes regardent avec agacement d’ici – toujours Barcelone et toujours la Juventus, Barcelone et le Real Madrid à nouveau – a maintenant son plagiat sud-américain, l’éternel duo puissant balayant le champ national.

Cependant, ce n’est pas habituel ce combat qui se vit maintenant. Au cours du siècle, 35 championnats ont été joués dans le football argentin et entre Boca et River, ils ne se battent en duel que dans six: Ouverture 2000 (champion Boca), clôture 2003 et 2004 (rivière), clôture 2006 et 2008 (Boca et rivière) et au tournoi 2016/17 (Boca). Dans ces trois derniers championnats, la différence entre les deux à trois dates de la finale était cependant de quatre points, et la bataille n’était pas comme celle d’aujourd’hui, seulement avec eux des candidats, des équipes qui ont la flèche verte vers le haut, le deuxième et demi-finaliste de Amérique, vainqueurs de n’importe quel match au moins dans le croquis initial. En 2006, par exemple, la rivière de Daniel Passarella est tombée de la course le 17e jour avec un 3-3 contre la gymnastique La Plata, dans la Clausura 2008 Boca n’a jamais pu réduire la différence et en 2017 la rivière de Gallardo Il s’est également rendu au banc lors du premier match du dernier virage: au 17e, il a perdu 3-2 contre le Racing au Monumental. Peut-être maintenant, que Boca reçoit dimanche à 19h40 en dernière de la table (devant Godoy Cruz, transmission de TNT Sports), le pouls est tendu jusqu’au dernier dimanche.

La dernière fois qu’ils ont tous deux atteint les trois dernières dates – et aussi la dernière – en tant que leader, escorte et à seulement trois points de distance, c’était lors de la Clausura 2004. Une autre décennie, un autre football, un autre pays: il y avait 20 équipes à Primera, les visiteurs gonflés sont allés au tribunal, Mauro Rosales a joué dans l’équipe nationale. Le chef était la rivière Leonardo Astrada (39 points) tandis que la bouche de Carlos Bianchi, escorte, J’avais 36 ans. La couronne a été définie le dimanche 27 juin. Dix jours avant rien d’autre, un attaquant portant 9 avait inventé l’une des scènes les plus fabuleuses du football mondial: avec un coup de pied gauche à la porte de la petite zone, Carlos Tevez a fait taire une ville et a inventé le petit poulet dans le Monumental.

Pour comprendre sa pertinence Bianchi à la recherche de ce titre, vous devez écrire quelques noms dans lesquels vous avez fait confiance à ce pique final: Héctor Carballo, Víctor Ormazábal, Cristian Alejandro Ríos, le défenseur belge Mikael Daniel Yourassowsky; l’archer était Wilfredo Caballero. Alors que Boca power se préparait pour la finale des Libertadores contre Once Caldas, son équipe oulet – Cangele et Colautti en tête –J’ai visité San Lorenzo de Néstor Gorosito avec l’obligation de gagner. À la même heure du même jour, River a joué contre l’Atlético Rafaela d’Osvaldo Piazza dans le Monumental. Un droit de l’extérieur de la grande surface 32 minutes après la première mi-temps a éteint le suspense: avec le chiffre 31 au dos, Marcelo Gallardo criait 1-0 (tandis que Boca a perdu 1-0 avec San Lorenzo) et River a été champion. Seize années se sont écoulées – quatre championnats du monde, quatre présidences – mais presque tout est pareil. C’est la bataille du centenaire, les équipes dont les couleurs peuplent – dans les kiosques, les coins, les buffets de club – la métégole glorieuse et éternelle.