Flick défend la continuité de Neuer au Bayern

L’entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a soutenu le gardien de but Manuel Neuer lors de ses pourparlers de renouvellement de contrat avec l’équipe bavaroise, nommant le capitaine de l’équipe comme son “numéro un incontesté” pour la saison prochaine.

23/04/2020 à 13:22

CEST

Europa Press

“Manuel Neuer est le numéro un incontesté, rien ne changera la saison prochaine. Alexander Nuebel le sait “, a déclaré Flick au magazine sportif Kicker.

Neuer, 34 ans Il a un contrat jusqu’en 2021 et est dans une négociation difficile pour renouveler son contrat. Le Bayern a signé Nuebel pour l’été prochain, qui sera libéré de Schalke et est considéré comme le futur héritier de Neuer.

“Alexander Nuebel aura la même confiance Et j’apprécie tous les autres gardiens de but et joueurs de notre équipe. Nous voulons le développer davantage, mais il est également clair que la performance est ce qui compte au Bayern “, a déclaré Flick.

Nuebel aurait été promis un certain nombre de matchs dans son contrat, mais l’entraîneur du Bayern a insisté sur le fait que “celui qui joue dépend toujours de l’entraîneur”. “Et je discute toujours de cette décision avec mon équipe d’entraîneurs”, a-t-il ajouté.

Flick a également défendu le directeur sportif Hasan Salihamidzic contre les critiques pour la signature de Nuebel, précisant que c’est “une très bonne décision et stratégiquement sage”. “Si vous pouvez recruter le meilleur jeune gardien allemand, vous devez le faire. Hasan a vraiment fait du bon travail”, a-t-il déclaré.