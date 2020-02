Flick défend Philippe Coutinho alors que le Barca baisse le prix demandé

Ce n’est un secret pour personne que Philippe Coutinho a eu sa part de problèmes à intégrer cette équipe du Bayern Munich. Le prêteur du FC Barcelone a eu une telle rude épreuve, que le Barça aurait baissé son prix demandé de 120 millions à 80-90 pour rendre l’accord permanent (Mundo Deportivo). Le Brésilien de 27 ans a cependant trouvé un défenseur assez important dans son coin à Hansi Flick, qui se trouve également être son patron.

Coutinho a joué les 90 minutes complètes dans l’inclinaison DFB-Pokal du Bayern contre Hoffenheim, donc il y avait beaucoup à disséquer dans la bonne performance de Coutinho, mais pas spectaculaire. Flick avait ceci à dire à ce sujet (Bild):

Bien sûr, tout n’était pas super contre Hoffenheim, mais tout n’était pas mauvais non plus. Je pense que lui-même n’est pas satisfait à cent pour cent non plus. Il est l’un de nos joueurs et nous devons l’aider. Et nous allons. Je reste convaincu qu’il peut encore nous aider beaucoup. Il y a des sorts de mauvaise forme dans chaque carrière.

Bien que cela ne semble pas être le cas lorsque vous le lisez, quiconque a des parents allemands sait que cette déclaration est un éloge. Flick continue en expliquant à quel point il est difficile pour un joueur comme Coutinho de venir à Barcelone et de s’intégrer à une telle “équipe homogène” et c’est un facteur qui est souvent ignoré. Il a l’habitude d’occuper un poste différent de ce que le Bayern demande, il est déjà à son deuxième manager (allemand), et il est dans un pays complètement différent avec une langue et une culture différentes. C’est un défi de taille pour quiconque, même un joueur du talent de Coutinho.

Une chose que vous ne pouvez pas retirer de Coutinho est son éthique de travail. Selon Bild, Coutinho a embauché un entraîneur personnel pour des séances privées en dehors de l’entraînement de son équipe et n’a eu aucune distraction pouvant résulter du fait d’être un athlète professionnel dans une grande métropole comme Munich (voir: Vidal, Arturo). Il semble également bien s’entendre avec ses coéquipiers. Tout cela, associé au nouveau prix demandé du Barca, pourrait de bon augure pour un déménagement permanent cet été. Mais avec le transfert potentiel imminent de Kai Havertz et la résurgence de Thomas Müller cette saison, Coutinho pourrait ne pas avoir de place pour l’avenir. Il semble cependant qu’il reste déterminé à rendre cette décision aussi difficile que possible pour le conseil d’administration du Bayern.