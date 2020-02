Flick, Muller, Neuer et Kimmich réagissent au match nul 0-0 du Bayern avec Leipzig

Ayant dominé la part du lion de la possession et terminé avec plus de tirs cadrés tout au long de la rencontre, le Bayern Munich peut se sentir un peu déçu d’avoir dessiné le RB Leipzig 0-0, mais dans l’ensemble, un match nul a été un bon résultat. Les deux parties ont eu leur chance de marquer. Timo Werner a raté une gardienne en seconde période et les efforts de Leon Goretzka en seconde période ont contraint Peter Gulasci à une belle sauvegarde.

Après le match, Hansi Flick, Manuel Neuer, Thomas Muller et Joshua Kimmich se sont entretenus avec des journalistes de la zone mixte, partageant leurs réflexions sur le butin égal avec Leipzig (FCBayern.com). Ils ont tous convenu qu’il y avait à la fois des points positifs et négatifs à retirer de la performance globale tandis que le Bayern reste 1er de la Bundesliga. Flick, en particulier, a admis qu’un match nul était le bon résultat, reconnaissant la chute de son équipe en seconde période:

Nous devons admettre que le tirage au sort était mérité. Nous étions meilleurs en première mi-temps, j’ai vraiment aimé les 25 premières minutes. Nous n’étions plus aussi dominants après cela. Nous avons fait des erreurs, invité nos adversaires et nous avons eu de la chance de ne pas avoir marqué de but. Nous savons que nous avons encore 13 jours de match, c’est un long chemin à parcourir pour le titre de champion. Mais c’est ce que tout le monde veut, une course passionnante pour le titre.

Neuer a fait écho à l’évaluation de Flick selon laquelle le Bayern avait bien mieux joué au premier semestre par rapport à la seconde moitié. En deuxième mi-temps, a-t-il déclaré, Leipzig a fait un excellent travail en jouant défensivement contre le Bayern:

Nous avons un point d’avance. Vous ne pouvez pas évaluer si une équipe est clairement meilleure à en juger par ce match. Nous avons pris un meilleur départ, nous étions dominants en première mi-temps. Puis Leipzig a changé de tactique et nous avons dû nous adapter. Ils ont joué d’homme à homme sur tout le terrain, nous avons eu du mal avec ça. C’était alors en tête-à-tête.

Il n’est pas possible de dissimuler le fait que Leipzig est l’une des équipes les plus meurtrières de la ligue en matière de contre-attaque du football. Julian Nagelsmann aime configurer tactiquement son équipe pour pouvoir attaquer les équipes avec rythme lorsque Leipzig gagne le ballon et avance rapidement. La tactique contre le Bayern n’était pas différente, en particulier au cours de la seconde moitié, lorsque Muller a regretté que son équipe n’ait pas accéléré le rythme à partir de la 70e minute:

Nous avons bien commencé dans les 20 minutes mais n’avons pas tenté notre chance. Le problème était que les deux équipes étaient d’accord avec un match nul et vierge. C’était ennuyeux que nous nous y soyons installés, nous n’avons pas accéléré. Aucune des équipes n’a vraiment pris de risques à partir de la 70e minute. Mais nous avons encore un point d’avance. Nous savions que les chiffres d’affaires sont la force de Leipzig. Nous avons délibérément ralenti le rythme mais nous nous sommes aussi privés de nos forces.

Kimmich était frustré par le nombre d’occasions manquées que le Bayern avait dans les premières étapes de la première mi-temps. En raison de la forme tactique de Leipzig en seconde période, a-t-il poursuivi, le Bayern a dû jouer de longues balles, ce qui ne fonctionnait pas vraiment bien pour eux et a laissé les contre-attaques ouvertes pour Leipzig:

Nous nous sommes bien comportés en première mi-temps, surtout dans les 20, 25 premières minutes. Nous avons eu quelques occasions mais nous ne les avons pas bien terminées. La marée a tourné en seconde période car Leipzig a pris un bon départ. Nous avons fait des erreurs. Nous avons lutté avec notre jeu de construction et avons eu recours à des balles hautes parce que Leipzig avait pressé tôt.

BONUS: Muller répond à une question sur l’Euro 2020:

Muller a également été interrogé sur ses chances de jouer avec l’Allemagne aux Championnats d’Europe cet été. Il répondit le plus possible à Thomas Muller, ce qui ne devrait surprendre personne. Ne change jamais, Thomas. Ne change jamais:

Compte tenu de sa forme récente, Thomas Müller du Bayern s’est interrogé sur ses chances de revenir jouer pour l’Allemagne aux Euros sur @SkySportDE.

Sa réponse: «Les euros ne m’intéressent pas du tout en ce moment. Tout ce qui m’intéresse: ce badge et gagner un titre, si possible tous les trois. ”Pic.twitter.com/gwOGV0XKUH

