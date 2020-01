Flop10 hits d’été, le classement: Ghezzal en tête. Rébellion sans impact

Après le premier tour, entre confirmations, surprises et déceptions, il est déjà temps pour les premiers budgets. Certains d’entre eux concernent les joueurs arrivés en 20 Serie A l’été dernier, avec l’analyse qui s’inspire du vote moyen de TMW après 19 jours. Exigences pour entrer dans le top et flop des cartes d’achats d’été? Simple: ayant collecté au moins 8 apparitions, le nombre minimum pour pouvoir juger. Cela reste partiel et non définitif, c’est clair. Mais toujours indicatif quant à l’impact des nouveaux visages sur les équipes respectives.

LE FLOP10 DES ACHATS D’ÉTÉ POUR VOTE MOYEN

1er Rachid Ghezzal, Fiorentina 5.33

2 Giuseppe Pezzella, Parme 5.38

3 Jeison Murillo, Sampdoria 5.39

4 Francesco Cassata, Gênes 5.39

5 Andrea Rispoli, Lecce 5,45

6 Ante Rebic, Milan 5.5

7 Milan Badelj, Fiorentina 5.5

8 Igor, SPAL 5.53

9 Cristian Zapata, Gênes 5,54

10 Kevin-Prince Boateng, Fiorentina 5.54